Monika Beňová je takmer rok mamou malej Leušky, ktorá sa narodila minulý rok v novembri. No hoci na to nevyzerá, má už aj 32- ročného syna Maťa. Ten má zo svojej malej sestry tiež obrovskú radosť a príkladne sa o ňu stará. Monika je skvelou mamou, ktorá reálne vykresľuje situácie zo života matky a jej sledovateľky sú jej za to vďačné.