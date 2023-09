Pomáha a radí iným, no vtedy si, veru, rady samej sebe dať nevedela. Reč je situácii, do ktorej sa nechcene dostala najznámejšia televízna svokra, speváčka a herečka Gizka Oňová. „Zistila som, že sa mi kamarátka prehrabávala v kabelke. Hľadala diár, aby si pozrela, kedy, kde a čo robím… Prezradila sa vlastne sama, pretože raz som sa chcela vyhovoriť na to, že som pracovne vyťažená a nemôžem s ňou byť, no pravda však bola, že som sa chcela venovať rodine. A na toto ona zareagovala: Neklam, vtedy nepracuješ!“ Gizku až zamrazilo, keď sa jej sama priznala, čo urobila.

„Bolo to hrozné, odvtedy som si ju k telu nepripustila a prerušila som s ňou kontakt. Trápilo ma to a váhala som, či som spravila dobre,“ priznáva Gizka. Našťastie, ostatné kamarátky jej dodali silu a ubezpečili ju, že sa zachovala správne. Veď také niečo sa nerobí. „Padlo mi vhod, keď ma podporili a povedali mi, že aj ja mám právo na súkromie – aj za cenu milosrdnej lži,“ vraví Gizka.