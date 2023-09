1. Majte sa rada

Toto platí na sto percent! Ak nebudete mať rada samu seba, prečo by vás mal mať rád niekto iný? Zmeňte to! Veď mať rád sám seba nie je totožné so sebectvom. Sebaláska neznamená narcistické milovanie vlastného ega. Nájdu sa totiž ľudia, ktorí milujú svoje ego a obmedzujú tým slobodu druhých. Sebectvo je uspokojovanie svojich potrieb na úkor iných. Je to stav, keď ste neprevzali zodpovednosť za svoj život a zo svojej vlastnej nespokojnosti obviňujete iných. A v tom je ten zásadný rozdiel. Sebaláska nie je sebecká. Je obohacujúca a slobodná. Človek je šťastný vtedy, keď prijme sám seba takého, aký je. Sebaláska znamená uvedomiť si všetko, čo k nám patrí — všetky naše potreby, talenty a tvorivosť. Ale aj chyby či charakterové nedostatky. Musíme sa naučiť pozerať sa na svoj odraz v zrkadle a vedieť ho prijať. To však neznamená, že sa uspokojíme so svojimi chybami a prestaneme na sebe pracovať. Znamená to len to, že si svoje chyby priznáme a začneme sa mať rady aj s nimi.