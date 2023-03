Keď sa Vierka Ayisi a Jany Landl minulý rok priznali, že su do seba až po uši zamilovaní, potešilo to mnoho ich fanúšikov. Dvojica má totiž rovnaký životný štýl a svorne vyhlasovali, že sú jeden pre druhého ako stvorení. O to viac šokujúce bolo zistenie, že viac netvoria pár. Spoločný záber zverejnili naposledy pred piatimi týždňami a dokonca sa navzájom ani nesledujú na instagrame.

Vierka rozchod potvrdila aj pre denník Nový Čas. "Áno, momentálne sme už od seba. Bez nejakých terajších emócií a detailov môžem povedať iba toľko, že sme spolu prežili mnohé krásne chvíle, dobrodružstvá a romantické momenty. Ale máme rozličné názory na určité hodnoty. V tomto bode svojho života už hľadám niečo stabilnejšie, istejšie a trvalé,“ naznačila dcéra Fredyho Ayisiho, ktorá aj nepriamo naznačila dôvod ich rozchodu.