V médiách sa pred pár dňami prevalili informácie o novom ženíchovi v pokračovaní šou Ruža pre nevestu. Sám sa totiž na svojom TikToku prezentoval ako nový ženích, no ako napísal portál Eva.sk, Igor Staňa si všetko vymyslel. „Tešíme sa vysokému záujmu o šou Ruža pre nevestu, ktorá sa stala absolútnym hitom v rámci ponuky streamovacej služby Voyo a jej výkonnosť postupne narastala aj v lineárnom vysielaní. Môžeme potvrdiť, že Igor Staňa však nebol do Ruže pre nevestu nikdy oslovený a vylučujeme akékoľvek spojenie jeho mena s týmto projektom. Videá a tvrdenia, ktoré publikuje na sociálnych sieťach sú jeho súkromnou aktivitou, ktorá nemá nič spoločné s aktivitami TV Markíza. V prípade, že neupustí od uvedeného konania, sme na ochranu dobrého mena TV Markíza pripravení podniknúť príslušné právne kroky. Zdôrazňujeme tiež, že všetci účinkujúci v šou Ruža pre nevestu sú viazaní mlčanlivosťou, bez súhlasu TV Markíza tak nemôžu zverejňovať žiadne informácie ohľadom svojej participácie na projekte," prezradila Zuzana Ďuricová, PR manažérka Ruže pre nevestu.

Ruža pre nevestu Zdroj: TV MARKÍZA

Sám Igor si uvedomil, do čoho sa zaplietol a na svojom TikToku zverejnil video, v ktorom vysvetľuje prečo to urobil: "Mňa to mrzí, lebo toto som vôbec nechcel. Nič nenatáčam, naozaj a nedostal som ani žiadnu pokutu za vyzradenie. Som obyčajný chalan, mám 21 rokov a kto ma pozná vie, že neznášam klamstvá. Nechcel som klamať ani som nečakal, že sa to dostane do takýchto rozmerov a budem označovaný za klamára, za chorého a za nejakého príživníka," vysvetľuje.