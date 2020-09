Modelka Andrea Verešová je za Daniela Volopicha vydatá už vyše trinásť rokov a zdá sa, že im to stále klape. Spolu s ich dvomi deťmi žijú v luxusnom dome neďaleko Plzne a majú sa ako v bavlnke. Andrea sa popri rodine stále stíha venovať aj svoje kariére, a na to, že tento rok oslávila už štyridsiatku, vyzerá naozaj úchvatne, pokojne by si mohla ubrať aj dve dekády.