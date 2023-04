Hrozila sa svojich nemocničných úloh, napokon skončila v sanatóriu. Soňa Valentová († 76) patrila k najvýraznejších slovenským hereckým osobnostiam. V roku 2016 prežila dramatický zvrat, dostala silnú mŕtvicu a odvtedy bola v trvalej opatere lekárov v domove seniorov v bratislavskej Petržalke, píše Báječná žena.

Pre cievnu príhodu údajne ochrnula na ľavú stranu tela, zasiahnutý bol pohybový aparát, ale o reč ani pamäť prísť nemala. V sanatóriu ju vytrvale navštevovala milujúca dcéra, speváčka Katka Hasprová (50) a v rámci možností tak činila aj v rôznych obdobiach pandémie po boku svojho manžela Ivana Belu Vojteka, ktorého si vzala rok po maminom umiestnení do ústavu.

Zdroj: Emil Vasko

Do posledných zdravých chvíľ žili s mamou v dome na bratislavskom hradnom kopci. „Snažíme sa. Myslím si, že je to v poriadku. Každá máme aj svoje chyby, no nakoniec uznáme, že je nám spolu dobre,“ povedala pred časom Valentová o spolužití s dcérou v staromestskej vilke. Hasprová sa k maminmu zdravotnému stavu odvtedy zásadne nevyjadrovala.

