Obľúbená herečka a speváčka Lucie Vondráčková (42) sa netají tým, že má rada dizajn. Ako píše Plus 7 dní na svojom webe, svoj talent mohla naplno uplatniť pri prerábke staršieho dvojdomu s veľkou záhradou, ktorý po rozvode s Tomášom Plekancom (39) kúpila pre seba a pre svojich dvoch synov Matyáša (10) a Adama (7).

No nebola to lacná záležitosť, pretože zaň zaplatila takmer milión eur, ale zrejme to stálo za to. V dome prevláda drevo a prírodné materiály. Lucka tiež zachovala pôvodné tehlové steny a drevenú podlahu. V dome je aj veľký krb na drevo. Keď sa spolu so svojimi fanúšikmi podelila o zábery z interiéru, vychválili ju do neba. Na jednej strane sú v dome čisté, jednoduché línie, no ako celok pôsobí útulne, veľmi priestranne a zároveň luxusne.

Dominantou je drevený stôl, o ktorom Lucka napísala na svoj Instagram: „Najlepší darček💋 Volá sa Steve Jobs a perfektne sa na ňom čítajú nové texty a vymýšľa nové projekty:)." A naozaj je perfektný ,podľa fotiek je vidno, že s ním je spokojná nielen Lucka, ale aj jej domáci miláčik. Fotky nájdete TU.