Soňa klame telom! Je presne ten typ ženy, ktorej by ste márne hádali skutočný vek, pretože ona akoby ho nemala. Jej krása však nie je zadarmo. O svoj zovňajšok sa príkladne stará, výsledkom čoho je pleť takmer bez vrások a ukážková postava aj po šesťdesiatke.

Ale, ako to už býva, aj v živote celebrít sa objavia dni, kedy jednoducho porušia pravidlá. Prekvapí vás, akému snacku nedokáže odolať Soňa!

„Oriešky veľmi milujem. Nie sú však iba výživné, ale aj kalorické, a tak si ich počítam. Striedam druhy orechov, tak som si urobila tabuľku. Jem iba nesolené a nepražené, do stovky kalórií sa toho veľa nevojde, je to ale ideálna záchrana pred vlčím hladom. A malo by to stačiť,“ prezradila svojim sledovateľom na sociálnej sieti. Článok pokračuje na ďalšej strane.