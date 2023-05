To, že exmanželka Ivana Táslera (43) Anna Onderková (37) si našla nového frajera, sa prevalilo ešte v roku 2020. Bol ním známy cestovateľ a blogger Martin Navrátil (42). S ním sa však potichu pred časom rozišla. A najnovšie opäť žiari po boku novej lásky, píše Plus JEDEN DEŇ.

Niekdajší celebritný párik Ivan Tásler a jeho manželka Anička Onderková ešte v máji 2019 šokoval rozchodom. Hudobníkovo srdce si vtedy získala sexi brunetka Denisa. Pár mesiacov nato sa po boku nového muža - Martina Navrátila začala objavovať aj jeho ex Anička, no o súkromí toho veľa prezradiť nechcela. Párik sa párkrát spolu objavil v spoločnosti a mali za sebou aj zopár spoločných dovoleniek, keďže aj Táslerova ex je vášnivou cestovateľkou.

Prvý deň zo série módnych prehliadok pod názvom "Fashion LIVE!" v Bratislave. Na snímke Anna Onderková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Dvojica sa však pred časom v tichosti rozišla. Prezradilo ich aj to, že prestali dávať na sociálne siete spoločné fotky. A zatiaľ čo Aničkin ex Martin, ktorý je známy pod prezývkou Travelistan, sa už ukazuje po boku istej blondínky, aj brunetka už našla svoju spriaznenú dušu. Spoločnou fotkou sa pochválila pred pár dňami na Instagrame. „Našla som slobodu v tvojom náručí,” napísala k fotke, ktorá ju zachytáva s novou láskou.