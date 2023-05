Mala niekoľko potenciálnych životných partnerov zo sveta hercov napríklad Pavla Lišku, s ktorým hrala v kultovom filme Idiot, ale aj nehercov, v júli 2005 sa vydala za Pavla Čecháka. Narodili sa im synovia František a Cyril. V januári 2013 sa rozviedli. V roku 2013 narodil syn Alois, ktorého mala s partnerom Vojtěchom Dykom. Vzali sa v roku 2019.

Táňa a Vojta sú excelentní umelci, ale súkromie si strážia a bulváru sa vyhýbajú. Nemajú ani sociálne siete, napriek tomu Táňu vnímame ako nežnú tmavovlásku, no na udeľovaní cien Českého Leva všetkých šokovala. Ak by ste nevedeli, že je to ona, ani by ste ju nespoznali. Jej blond účes a líčenie z nej vyčarovali TOTALNÚ BOHYŇU.

