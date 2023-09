Marion Donovan

Detské plienkové nohavičky

Ako matku troch detí nebavilo Marion (1917 – 1998) ustavične vymieňať a prať ušpinené plienky, detské oblečenie a posteľnú bielizeň. Zošila teda jedného dňa v roku 1946 kúsky sprchového závesu a vytvorila tak vodotesné plienkové nohavičky. V roku 1951 si ich dala patentovať. Neskôr vymyslela ešte jednorazové papierové plienky, na ktorých profitovala firma Pampers.

Anna Bissell

Metla a vysávač na koberce

Zametať každý deň pekáreň a ešte umývať dlážku? Na to nemala Anna Sutherland Bissell (1846 – 1934) ani najmenšiu chuť. So svojím mužom Melvinom prevádzkovala pekáreň v americkom Michigane, kde sa, samozrejme, veľmi prášilo. Manželia teda hľadali riešenie a vymysleli prístroj, ktorý bol taký veľký, že sa nezmestil do domu, a sacie hadice preto museli vyviesť oknom. Anna si dala „Bissellovu metlu na koberce“ patentovať v roku 1876. Po smrti svojho manžela v roku 1889 a s piatimi deťmi a jedným vnúčatkom prevzala podnik a stala sa výkonnou riaditeľkou spoločnosti Bissell. Podnik pozdvihla, zaviedla nové smernice o ochranných známkach a patentoch a posunula firmu na medzinárodný trh. Zlepšila aj pracovné podmienky zamestnancom, začala odmeňovať pracovníkov a zaviedla dôchodkové plánovanie.

Darina Matyášová

Instantná francúzska polievka

V roku 1971 vtedy ani nie tridsaťročná mladá žena, mama dvoch detí, stála pred úlohou vyrobiť polievku, ktorá by sa dala rýchlo pripraviť a chutila celej spoločnosti. Slovenka Matyášová si predstavila svoju klientelu – študenti na internátoch, mladé zamestnané ženy, turisti. Túžila po ľahkej čírej bujónovej zeleninovej polievke. Vytvorila mix zelenín, kde cibuľu nahradila atraktívnejším zelenkavým pórom.

V dehydrovanej zmesi sa namiesto obvyklých tenučkých rezancov objavili zvodnejšie kyprejšie mušličky. A obľúbená polievka bola na svete! Matyášová zasvätila celý svoj profesionálny život vývoju a výrobe sterilizovaných a dehydrovaných polievok. Tie sa vyrábali a vyrábajú v prievidzskom potravinárskom závode, kde pracovala od roku 1966 až do roku 2000, keď odišla do dôchodku. V závode zastávala rôzne pozície až po generálnu riaditeľku. Zomrela minulý rok v októbri.

Mary Quant

Minisukne

Ženská móda koncom 50. rokov minulého storočia potrebovala zmenu. Trendom bolo skracovanie sukní, čoho sa „ujal“ Francúz André Courrèges. Svoj nápad však nedotiahol do konca. Podarilo sa to až návrhárke Mary Quantovej (80) a minisukne sú hitom dodnes. Počas 60. rokov minisukne ovládli značnú časť planéty. Najkratšie sa nosili, na počudovanie, v hlavnom meste Československej socialistickej republiky, v Prahe, ako to v roku 1967 zistil bulvárny denník Daily Mirror.

Josephine Cochrane

Umývačka riadu

Bohatá panička z Illinoisu (1839 – 1913) rada organizovala večierky. Mala síce slúžky, ale chcela, aby bol riad umytý rýchlejšie a aby sa ho pri tom toľko nerozbilo. Pustila sa teda sama do technických experimentov. V jej umývačke sa riad ukladal do priehradok určených pre taniere, šálky a príbory. Všetko bolo pripevnené k vodorovnému kolu vnútri medeného kotla. Motor otáčal kolesom a mydlová voda striekala na riad. Josephine predstavila vynález na svetovej výstave v Chicagu v roku 1893 a získala najvyššie ocenenie. Umývačka sa najskôr uchytila v hoteloch a reštauráciách, neskôr aj v domácnostiach. Josephine riadila svoj podnik do roku 1912.

Mary Phelps Jacob

Podprsenka

Mary (1881 – 1970) alias Caresse Crosby sa chystala na ples, skúšala si róbu, keď jej z výstrihu vyčnievali kostice z korzetu. Zobrala dve hodvábne vreckovky a zošila ich stuhou tak, aby sa dali obviazať okolo hrudníka a pripevniť k prsiam. O jej výtvor sa zaujímali ďalšie ženy, a tak si ho dala patentovať. V roku 1914 predala patent firme za smiešnych 1 500 dolárov.