Mala letieť so svojimi láskami k moru, no namiesto toho musela zostať doma. Twiinska Daniela Nízlová (37) je v radostnom očakávaní a lekári jej povedali jediné - do Turecka neodcestuješ, píše Život.

Daniela sa tešila na teplučké more a plné dni oddychu so svojimi rodičmi, sestra Veronikou a ich dcérkami Lindou a Neou. Osud to však zariadil inak. Nízlová momentálne čaká bábätko s novým priateľom, ktorým je herec Vicktor Ibara. A práve tehotenstvo si vyžiadalo zostať na Slovensku. Kým iné budúce mamičky lietajú aj v pokročilom štádiu, Daniela radšej nevycestovala.