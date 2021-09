Speváčku a budúcu mamičku Veroniku Nízlovú sme stretli pri príležitosti osláv 25. narodenín televízie Markíza. Svojím outfitom dokázala, že aj tehotná žena sa môže krásne obliecť a zažiariť. A to doslova. Vebi v zlatých šatách bola ako jasná hviezda a určite sa na jej rozžiarenej tvári podpisuje aj radosť z toho, že čaká bábätko. Kým jej sestra Daniela sa už nejaký ten piatok teší z titulu mama, Veroniku to čochvíľa čaká a nám prezradila ako sa cítila, keď sa radostnú novinku dozvedela, či sa nebojí byť slobodnou mamou aj to, čo chystá pre fanúšikov.

Veronika, v prvom rade gratulujem. Prezraď, ako sa máš?

Ďakujem. Úplne úžasne. To musím poklopať. Cítim sa výborne, celý priebeh mám úplne úžasný, tak to nechcem ani nijak urieknuť, aby sa niečo nestalo. Ale zatiaľ veľmi dobre.

Takže ťa nepotrápili ani žiadne ranné nevoľnosti?

Nie, nie. Akurát jediné čo mám je, že musím brať lieky na štítnu žľazu. Celkovo lieky aj vitamíny sú ráno na lačno ťažké, takže akurát ráno táto polhodka je taká nepríjemná kvôli liekom, ale inak sa cítim super.

Dadka už je mamou malej Lindušky, teraz mamičkovské povinnosti čakajú Vebi. Zdroj: instagram.com/@twiinsmusic

Aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa dozvedela, že budeš mamina?

Ja som sa strašne tešila. (Úsmev.) Mám už na to aj vek. Je to také, že by sa už aj patrilo.

A ako reagovala rodina?

Naši sa tešili úplne najviac, lebo tým, že Linduška je aj v Taliansku, nie sú spolu tak často, ako by si predstavovali kvôli diaľke. Tak sa tešia neskutočne.

Bábätko v brušku je skôr pokojné alebo živel, ktorý poriadne kope?

Kopcuje, kopcuje. (Smiech.) A budí sa hlavne vždy, keď si dám niečo jesť.

Máš aj nejaké tehotenské chute?

Viacej sladkého jem. Predtým som to moc nejedla a teraz každý deň jedávam sladkosti. (Smiech.)