Niekdajšia svetová štvorka rebríčka WTA sa aj počas druhého tehotenstva usmieva na všetky strany a dobrá nálada Dominiku Cibulkovú s rastúcim bruškom vôbec neopúšťa, práve naopak, píše Šport24. Domča naposledy pobavila fanúšikov na sociálnych sieťach videom, na ktorom je spoločne s manželom Michalom Navarom.

Ten svoju manželku nežne objíma v neprehliadnuteľnom outfite, ktorému dominovala oranžová farba a bývalá tenistka v ňom skôr pripomína pestrofarebného papagája. Zrejme to mal na mysli aj Navara, pretože Cibulková tlmočila jeho slová aj fanúšikom.

Bývalá tenistka, samozrejme, brala jeho poznámky s humorom, no prakticky rovnaký outfit predviedla už počas prvého tehotenstva. A hoci je vďaka oranžovej farbe Domča neprehliadnuteľná, verte, že na kúsky, ktoré mala na sebe, by ste museli siahnuť hlboko do peňaženky.

