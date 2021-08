Seriálová kráska z tureckého hitu Tisíc a jedna noc čaká svoje tretie dieťatko. Šeherezáda je do svojho Onura stále bláznivo zamilovaná, manželom to spolu aj po rokoch skvele klape. Už čoskoro sa ich rodina rozrastie o ďalšieho člena, ktorého netrpezlivo očakávajú. Medzi tureckými hercami, krásnou Bergüzar Korel a charizmatickým Halitom Ergençom to zaiskrilo nielen v seriáli, ale aj v súkromí. Tisíc a jedna noc sa začala vysielať v roku 2006. Na obrazovky Markízy sa dostal v roku 2011.

Šeherezáda a Onur v seriáli Tisíc a jedna noc. Zdroj: Youtube

Seriálovej Šeherezáde sa čoskoro splní ďalší sen. K jej dvom krásnym synom pribudne dcérka. Herečka sa o vzácne chvíle zo súkromia, ktoré aktuálne prežíva, rada podelí aj s fanúšikmi na Instagrame. Nedávno pridala dovolenkové fotografie. Oblečená v plavkách predviedla svoje rastúce bruško. Odfotila sa aj so slávnym manželom, vedľa ktorého vyzerá ako nezbedná tínedžerka.