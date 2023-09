Známy český herec Jiří Lábus sa pred pár dňami, keď začal nový školský rok, opäť dostal do situácie, keď sa ho novinári pýtali na jeho spomienky na školské časy. Hovorí o nich rád aj nerád. Rád preto, pretože bol mladý a plný energie, a nerád preto, lebo si hneď predstaví svoju učiteľku na gymnáziu, ktorá ho neznášala a dávala mu to aj patrične najavo. "Páchala na mne krivdu za krivdou. V podstate nikdy som väčšiu krivdu nezažil," spomína si. Neustále ho doslova šikanovala a robila mu naprieky. "Štvala ma najviac, ako sa len dalo," povedal Jiří Lábus, ktorému z nej doteraz, aj keď už nie je medzi živými, kypí žlč. Bola to to totiž podľa neho jedna zlá žena! Ponižovala ho a vysmievala sa mu. To jej ale potom musel poriadne "padnúť hrebienok" keď sa z jej nemilovaného žiaka stal slávny herec?... Hm, tak to už býva!