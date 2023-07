Malá Janka

Známa moderátorka sa narodila 28. mája 1973 v Poprade ako posledná z troch súrodencov. Má ešte dvoch starších bratov Jána a Petra. Vyrastala v Gerlachove pod Tatrami. Jej dievčenské priezvisko je Boráková. Na fotke má rok a pol.

Janka Majeská ako 1,5 ročná Zdroj: archív J. M.

Študentka

Na tejto fotke má 22 rokov. Práve vtedy študovala na Filozofickej fakulte v Bratislave odbor propagácia. V tom čase už bolo jej hlas počuť z FUN rádia. „Boli to krásne roky. Rada na ne spomínam,“ vraví Jana, ktorá, keby si nevyžehlila vlasy, tak by ich mala stále takéto kučeravé. „A moja prirodzená farba vlasov je hnedá,“ dodáva. Ostrihať sa dala až po svadbe.



Jana ako študentka. Kučierky má prirodzené. Zdroj: archív J. M.

Hviezda z TV

V roku 1998 Jana nastúpila na post moderátorky do STV v Banskej Bystrici. S vtedajším manželom Ivanom sa tam totiž presťahovali z Bratislavy. Nakoniec sa však po troch rokoch vrátili do hlavného mesta naspäť. „Dostala som ponuku moderovať hlavné správy a prijala som ju. V televízii som teda už 25 rokov,“ usmieva sa dlhoročná tvár verejnoprávnopráveho média.



Jana ako začínajúca moderátorka Slovenskej televízie. Zdroj: archív J. M.

Zrelá žena

Jana sa stala mamou vo vyššom veku. Prvú dcéru Biancu porodila ako 35-ročná a druhú ako 40-ročná. No a práve táto fotka je z čias, keď mladšiu Ninku nosila pod srdcom. „Príchodom detí sa v mojom živote veľa zmenilo. Sú to tie najväčšie dary, aké som mohla od života dostať. Som veľmi šťastná, že ich mám a že viem, čo je to materstvo,“ hovorí sympatická moderátorka.



Jana má dve deti - dcéry. Jedno dieťa, pri druhom tehotenstve, potratila... Zdroj: archív J. M.

Jubilantka

Tento rok Jana oslávila 50. narodeniny. Pre svojich blízkych vystrojila aj hostinu a zaspomínala si na život predtým. Prešla si všeličím – dobrým aj zlým. Osud jej veľa dal, ale aj vzal. Počas jedného z tehotenstiev prišla o dieťa a pred štyrmi rokmi sa rozviedla s manželom, ale tvrdí, že všetko je tak, ako má byť. Je vďačná, že hoc už nemá otca, môže sa ešte tešiť zo života aspoň so svojou vyše 80-ročnou mamou. „Deti rastú, my zrejeme. Nech som už len zdravá, nech milujem a som milovaná. Nič viac mi netreba,“ praje si obľúbená Jana Majeská.