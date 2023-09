Už je to 17 rokov, čo sa Susedia objavili prvýkrát na TV Markíza a okamžite si získali divákov. Aj keď aktuálne nové časti nie je možné vidieť, tvorcovia a aj samotná televízia tvrdia, že ešte ich zaradia do vysielania, pretože majú nakrútených 5 neodvysielaných epizód. Kedy to však bude nevedno… Ale poďme trošku do zákulisia tohto seriálu, ktoré toľké roky zabával divákov. Myslíte si, že sa pri jeho nakrúcaní zabávali aj herci a ostatní štáb naokolo?

„Áno, keby ste sa spýtali členov štábu, čo hovoria na Susedov a ako si spomínajú na nakrúcanie, tak by vám povedali, že to bolo za odmenu. A myslia si to úplne všetci. Od kostymérok, kameramanov, hercov, zvukárov, osvetľovačov, maskérok, skrátka všetci! Na pľaci nikdy nepanoval žiaden stres, ale iba dobrá nálada, pohodička, pokoj. Všetci sme tam chodili s radosťou. A niektorí herecký kolegovia nám to závideli… Nebýva to totiž pri iných nakrúcaniach zvykom,“ prezradil Peter Marcin.