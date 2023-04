Dcéra slávnych hercov si často spomína na rodičov. A tentokrát zverejnila status o tom, ako vnímali film Noc na Karlštejne rodičia respektíve, s čím sa borili pri jeho nakrúcani.

"Všetci asi poznáte film Noc na Karlštejne! Ale málokto už vie že to natáčanie sprevádzali dve historky 😁!!

1. Mamička má panickú hrôzu z koní! A v scéne kedy Eliška Pomoranská má "oficiálne" prísť na hrad Karlštejn na KONI... nastal zásadný problém!!! Pôvodne mala na koni pricválať! Tak to sa mamička zrútila! Tak dobre, povedal režisér Zdeně k Podskalský: Janinko tak len priklusaj! Mama: to v žiadnom prípade!!! Podskalský: tak len pomaly na tom koni prídeš. Mama: Nie!!!! Tak jej pridelili takého koňovodiča! A začalo pre neho peklo! Mama na koni, on držal uzdu a mama začala: Ježiši čo ten kôň robí s tým osasom? Pán: pani Brejchová, to tie kone robia normálne! Mama: ale teraz zaklopal hlavou? To sa plaší??? Pán: nie to odháňa muchy…. A takto to pokračovalo dosť dlhú chvíľu ... A keď už sa mamička zase desila keď sa kôň otriasol, pán už s nervami nevydržal a hovoril: Pani Brejchová !!!!!! Ten kôň sa pod vami ale musí hýbať !!!!!! 😅😄A bol pokoj!😂

A otecko to tiež práve nemal ľahké! Asi po týždni natáčania za ním prišiel pán Höger, vzal si ho bokom a hovoril: Pán kolego, vy hodláte toho Karola 4. hrať PORÁD TAKHLE??? 😅 Tak to len čriepky z natáčania😂!!!! Ale obaja to dali a myslím že na výbornú! Nech žije Hrad na Karlštejne aj napriek všetkým jeho prekážkam!!