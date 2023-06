Choreografku a tanečnicu Terezu Lojkáskovú poznajú diváci ako Tess s reality šou Love Island. Najnovšie prekvapila fanúšikov zmenou vzhľadu, ktorá sa nedá len tak prehliadnuť, píše markiza.sk.

Tessa zverejnila fotky v plavkách a ľudia si hneď všimli, že má väčšie prsia. Hviezda zaľúbenej reality šou nebola so svojimi krivkami celkom spokojná a rozhodla sa pre zákrok plastického chirurga.

„Vôbec najčastejšia otázka je prečo – tak to vás zrejme veľmi nepoteším. Viem, že by sa asi hodil príbeh o tom, ako som po operácii túžila od svojich pätnástich rokov a že mi pomohla vyriešiť môj komplex z mladosti. Ale, pravdupovediac, to vôbec nie je môj prípad. Skôr to do môjho života prišlo ako blesk z jasného neba a čiastočne to sama za seba považujem za určitý risk, za ktorý som však teraz veľmi vďačná, že som ho podstúpila. A so všetkou pokorou môžem povedať, že krajšie prsia som nevidela! Nakoniec, je to hlavne o tom, aby som bola spokojná ja sama, čo som maximálne,“ napísala Tess na Instagrame a pridala fotografiu v žiarivých oranžových bikinách.

„Ďalšou častou otázkou býva, koľko ml som si nechala dať. S pánom doktorom sme sa rozhodli pre 450 ml, s tým, že už predtým som mala dvojky/trojky,“ doplnila reality hviezda.