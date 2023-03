Už tento piatok štartuje dlho očakávaná reality šou Ruža pre nevestu, kde bude 18 krásnych žien bojovať o srdce sympatického Slováka Tomáša Tarra. Ak preskočí tá správna iskra, fešák možno nájde tu pravú na celý život. Dievčatá o Tomášovu priazeň zabojujú v Turecku. 3. marca spoznáme celú osemnástku nádejných neviest, no už teraz vieme, že nie všetky sú celkom neznáme.

Tomáš Tarr má vášeň pre motorky. Zdroj: TV Markíza

Jednou z účastníčok je bývalá superstáristka a tiež účastníčka Miss Universe. V roku 2013 sa prihlásila do speváckej súťaže. Bol to ten ročník, keď zvíťazila Sabína Křováková. Virgínii Buberníkovej, ktorá sa teraz objaví v Ruži pre nevesta, sa síce vyhrať nepodarilo, no prebojovala sa do TOP 12. O osem rokov neskôr sa opäť objavila na televíznej obrazovke, keď sa rozhodla skúsiť šťastie v súťaži krásy Miss Universe 2021 a opäť sa jej podarilo prebojovať do top finálovej zostavy a súťažila s číslom 9. Vraví sa, že do tretice všetko dobré a tak opäť skúša bojovať. Tentoraz o titul nevesty. Podarí sa to kráske, ktorá sa venuje modelingu? Uvidíme.

Virgínia Buberníková sa prebojovala do TOP 12 v Superstar v roku 2013. Zdroj: TV Markíza

Jej konkurentkou bude extravagantná influencerka Tereza Kosecová, ktorá je rozhodne tou najextravagantnejšou adeptkou na nevestu v hre. Prečo? Pre početné tetovania, výrazný make-up a dredy. V tom jej rozhodne žiadna iná konkurovať nemôže. Aj o ďalšej zo žien možno tvrdiť, že je influencerkou. Začínala však ako účastníčka celkom inej reality šou televízie Markíza. Konkrétne a objavila v 12. sérii Farmy, ktorú napokon vyhrala Xénia Gregušová. Beáta Rusnáková však bola na Farme rozhodne neprehliadnuteľná a rozhodla sa ešte viac zviditeľniť a zabojovať o srdce Tomáša. Čo by však mohlo byť prekážkou, to sú kozmetické vylepšenia pier, keďže nádejný ženích preferuje prirodzenosť.

O srdce Tomáša zabojuje aj bývalá farmárka Bejba Rusnáková. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Co4uN4is-uJ/

Samozrejme, objavia sa aj neznáme krásky zo Slovenska, ktoré hľadajú lásku a toho pravého a veria, že snáď v Tomášovi nájde spriaznenú dušu na celý život. Jednou z nich je napríklad 25-ročná Diana Fabianová z Košíc, ktorá pracuje ako manažérka a jej koníčkom sú rýchle športové autá. Tomáš pre zmenu miluje motorky a jazdu na nich, tak by si mohli celkom rozumieť. Dianu však jej koníček stál takmer život. Prežila nehodu, po ktorej jej lekári dávali tak 50% šancu, že bude znova chodiť. Ona je však bojovníčka a to snáď ukáže aj v novej šou. Konkurentkou jej bude aj sebavedomá 25-ročná Zvolenčanka Marcela, ktorá už viac nemá v pláne tolerovať neveru, keďže tá jej zničila dva vzťahy. Aj Marcela má za sebou určité vylepšenia, ktoré by nemuseli Tomášovi práve voňať. Podstúpila niekoľko plastických zákrokov a má vytetovanú aj trojicu ženských pier na miestach na tele, kde má rada bozky. Ktovie, či sú jedným z tých miest aj jej bujné prsia, ktoré sú vskutku neprehliadnuteľné!