Novým trendom u mužov je boj proti plešivosti. O šéfovi Tesly Elonovi Muskovi kolujú reči, že do novej vlasovej hrivy investoval 20- až 30-tisíc dolárov. A nie je sám, Nicolas Cage (59) omladol o 10 rokov s novými vlasmi. Pozrite si fotografie PRED zákrokom a PO ňom v galérii.

Nicolas Cage s ubúdajúcimi vlasmi nerátal. Zdroj: gettyimages

V minulosti mal Nicolas Cage dlhé, kučeravé vlasy, ktoré boli jeho charakteristickým znakom. Neváhal ich ani farbiť, dokonca si ich pre rôzne úlohy sám strihal. No nerátala si s jedným, že raz mu zrednú natoľko, že bude to riešiť pomocou transplantácie vlasov. Špekuluje sa aj o samotnom Elonovi Muskovi. Čo hovoríte na to? Potrebujú to vôbec muži?

Diskutujeme: Potrebujú muži transplantáciu vlasov?

ÁNO: Paula (28), hosteska: „Kto hovorí o prirodzenom starnutí, len nemá peniaze“

Ak majú peniaze, prečo nie? Myslí si Paula. Zdroj: Shutterstock

Jasné, nech si muži užijú pekný vzhľad aj v starobe. Je to asi otázka peňazí, podobne ako iné skrášľovacie zákroky alebo len také pekné zuby. Vieme, koľko nás stoja, ak ich chceme mať dokonalé. Takže si myslím, že každý, kto hovorí o prirodzenom starnutí, len nemá peniaze. Prečo si nedať transplantovať vlasy, keď sa to dá? Prečo si nevyrovnať vrásky? Prečo by sme mali mať výčitky svedomia za to, že si dáme urobiť krajšie a pevnejšie prsia? Myslím si, že v budúcnosti budú tieto zákroky cenovo dostupnejšie aj pre bežných ľudí, nielen bohatých, tak ako dnes sú dostupné napríklad neinvazívne zákroky s kyselinou hyalurónovou a ženy sa bežne zbavujú vrások či si dávajú zväčšiť pery. Myslím si, že skrášľovanie už nie je niečo, čo ľudí pohoršuje, ak je urobené vkusne a s mierou, je to skôr výdobytok našej doby a časom sa to stane súčasťou starostlivosti o seba. Rovnako ako si dnes farbíme vlasy či opravujeme zuby.

NIE: Jana (42), na materskej dovolenke: „Nikoho nevidíme, ako vyzerá v skutočnosti“

Jana si myslí, že sa to preháňa a nemali by sme podliehať mýtom krásy a báť sa starnúť. Zdroj: Shutterstock

Táto šialená doba priniesla, že sa nikto nechce podobať na seba, nechce byť tým, kým je. Kedysi sa jednoducho z vrások nerobil strašiak, patrilo to k veku a nikto to neriešil. Rovnako ako kilá navyše či sivé vlasy. Dnes sa z toho idú ženy aj muži zblázniť. Na sociálnych sieťach sú samé filtre a vlastne nikoho nevidíme, ako vyzerá v skutočnosti. Ovládli nás nejaké novodobé normy krásy. A práve celebrity, ktoré sa vyhovárajú, že musia dobre vyzerať, lebo je to ich práca, nastavujú tieto nové pravidlá a naše deti vnímajú vyretušované fotografie ako normu. Navyše, ak si odstraňujú vrásky, zahusťujú vlasy v päťdesiatke, keď je normálne, že všetky tieto príznaky prichádzajú, mladí ľudia si myslia, že nakoniec starnú iba oni a majú z toho psychické problémy! Dúfam, že moji synovia, ktorí idú do puberty, sa nestanú závislí od svojho vzhľadu a krásy. A starobe sa nebudú vyhýbať, ale budú na to hrdí.