Len niekoľko dní po odvysielaní poslednej časti reality show Ruža pre nevestu sa víťazka Petrana a podnikateľ Tomáš rozišli. Tomáš napokon svoje šťastie v show predsalen našiel, dal sa dokopy so sexbombou Marcelou, s ktorou to len pred niekoľkými dňami zoficiálnili. Petrana si priateľa nenašla, no napríklad taká Mirka už svojho vyvoleného po svojom boku má...

Petrana má profil na platforme pre dospelých, kde pridáva šteklivé foto. A tentokrát sa prekonala…A poriadne sa zmenila! To je ona? Fúha, páni pôjdu do kolien…Nahá foto v silónkach, vyzerá ako z filmu pre dospelých. Aha na ňu V GALÉRII TU.