Prezidentka Zuzana Čaputová si svoje súkromie stráži. Niekedy síce zverejní fotografie so svojím partnerom Jurajom Rizmanom, no omnoho menej sa delí o svoje dcéry Leu a Emmu. Tieto časy sú však preč a len 17-ročná Emma Čaputová si to namierila priamo na predvádzacie mólo.

Dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej sa m predviedla ako modelka na prestížnom módnom podujatí v Bratislave. Pre svoj, podľa niektorých, netypický dievčenský vzhľad sa na ňu zniesla poriadna vlna kritiky.