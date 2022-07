Americký herec a režisér Tom Hanks oslavuje 9. júla 2022 svoje 66. narodeniny. Tento fantastický umelec je celý život verný jednej žene. V Hollywoode sú manželstvá na celý život veľmi vzácne, ale práve Tom Hanks so svojou ženou Ritou Wilson dokazujú, že aj v oslepujúcom svetle reflektorov žijú takí, ktorí berú svoj manželský sľub vážne a naozaj ich rozdelí až smrť.

Herci Tom Hanks (66) a Rita Wilson (65) si sľúbili vernosť v roku 1988 a odvtedy žijú v harmonickom manželstve. Stretli sa v roku 1984 počas nakrúcania seriálu Bosom Buddies a odvtedy sa od seba nepohnú ani na krok.

Ich láska patrí v Hollywoode medzi tie najúspešnejšie, ale herec v rozhovore pre televízny program 60 Minutes prezradil, že nechýbalo veľa a z ich vzťahu by nič nebolo! "Povedal som jej, že keby sme my dvaja chodili do rovnakej strednej školy, nenabral by som odvahu rozprávať sa s ňou! Bola príliš temperamentná, príliš krásna, príliš obľúbená." Zdá sa, že tento pocit bol vzájomný. Rita priznala, že by Tomovi v čase ich mladosti nedala šancu.