Petrana po finále odletela za Tomášom do Thajska, kde strávila niekoľko týždňov. Keď potom prišiel Tomáš na Slovensko, býval zas v jej byte v Bratislave. Obaja však museli byť mimoriadne opatrní, aby ich spolu nikto nevidel, pretože finále Ruže videli diváci v televízii až v júni, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Načasovanie si však človek nevyberie a dvojica sa rozišla začiatkom mája. Petrana v čom čase bola v Bangkoku. A síce s Tomášom v oficiálnom stanovisku povedali dôvod, prečo sa rozišli, postupne Petrana odkrýva pravé dôvody ich odlúčenia.

,,Už keď som tam došla, rozprávali sme sa o budúcnosti nášho vzťahu, čo on plánuje robiť, čo ja a vtedy som si začala uvedomovať, že fuuuu... toto neznie kompatibilne. No a jeden večer som si uvedomila, že toto už nemá cenu ďalej ťahať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Pobalila som si kufre a išla som do hotela. Potom sa rozhodla, že si booknem letenku naspäť na Slovensko a ukončiť tento vzťah," povedala otvorene v rozhovore pre Refresher Petrana.

Petrana a Tomáš sa rozišli. Pár tvorili niekoľko mesiacov. Zdroj: TV Markíza

,,Ja som do toho vzťahu dávala veľa energie, no jeho prioritou bol biznis a riešiť túto stránku života, čo je v poriadku, kým to nezačne byť také, že to narúša vzťah. Takisto ja dávam veľa opory, podpory a dôvery tomu partnerovi a ja očakávam to isté. Keď mi to ten človek nevie dať, tak vtedy nastanú problémy," dodala.

