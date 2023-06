Tomáš Tarr vo video rozhovore pre Refresher prezradil, čím si s Petranou museli po rozchode prejsť. Tomáš sa počas vysielania Ruže pre nevestu nachádzal v Thajsku a nestihol si úplne uvedomiť, aký je na Slovensku populárny a koľko ľudí romantickú šou v skutočnosti sledovalo. Až teraz, keď sa na Slovensko vrátil, pochopil, ako mu jeho účasť v Ruži zmenila život.

Tomáš mal počas nakrúcania k účastníčkam šou iné vzťahy než dnes. Veľa pochopil, až keď si celú Ružu aj sám pozrel. Po tom, čo videl, usúdil, že s niektorými dámami by už v budúcnosti nechcel udržiavať žiadne kontakty. Konkrétne spomenul aj Mirku... "To vidíte aj sami... Ja som nevedel, že toto má v sebe. Pre mňa je to uzavretá kapitola a utvrdzuje ma to v tom, že som sa rozhodol správne," odkázal Tomáš na rozhovory, ktoré Mirka poskytla po skončení šou a čo všetko o ňom povedala.

