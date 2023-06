Televízny ženích priznal, že už bol tri roky single, pretože vzťahy s cudzinkami ho nedokázali naplniť a navyše boli toxické. To čo hľadal, našiel až vďaka šou Ruža pre nevestu: „Petrana, prebudila si vo mne niečo, čo bolo hlboko skryté a už som ani nedúfal, že to dokáže niekto opäť objaviť… Dúfam, že cítiš, ako veľa pre mňa znamenáš, pretože ja cítim, že nám dvom by to spolu mohlo ísť,“ vyznal sa Tomáš zo svojich citov.

Srdce Tomáša si nakoniec získala Petrana. Nie však nadlho. Zdroj: TV Markíza

No potom prišlo niečo, čo mohlo na nádejnú nevestu pôsobiť ako ľadová sprcha!

A nielen na ňu, ale aj na divákov: „Neviem sa dočkať, ako s tebou začnem novú etapu života, viem, že ty sa určite nestratíš ani v mojom milovanom Bangkoku, kde nás spolu čakajú veľké veci. S tou tvojou parádnou angličtinou a výzorom bohyne tam dokážeme naozaj nemožné a to podľa mňa nielen v súkromí, ale aj v biznise,“ vyznal sa Tomáš, no takto formulovaný výpočet predností pôsobí ako neformálna pracovná zmluva!

Petrana už Tomáša nesleduje ani na TikToku. Zdroj: Instagram.com/@petranagala

Jedno zo slovenských prísloví hovorí, že aký išiel takú našiel. Podľa dievčat Petrana na začiatku šou tvrdila, že to prišla vyhrať a s Tomášom vytvoria pár snov na Instagrame. V dokrútke síce tvrdila, že ich vzťah je stále silnejší a hlbší, no pravdou je, že ho po 5 mesiacoch ukončili. Každý si totiž svoj život predstavoval na inom mieste a momentálne to nevedia zladiť. Časom sa ukázala aj rozdielnosť pováh, priorít a názorov, čo viedlo k hádkam a napokon aj k rozchodu. Bohužiaľ, šou neskončila pre hlavných aktérov úspešne a zo spoločného biznisu zrejme nič nebude.