Obe finalistky veria, že by im to s Tomášom fungovalo a obe sa pri ňom cítia, akoby spolu už reálne chodili. Tomášove srdce však môže získať len jedna.

Rande na východe s Mirkou sa nieslo v znamení romantiky. Zaľúbenci dokonca zavesili na Most lásky v Košiciach zámok, no zamknú ho až vtedy, ak im vzťah skutočne vyjde. Po nádhernom vystúpení na ľade, pri ktorom síce Tomáš mrzol, no hrial ho pohľad na pôvabnú krasokorčuliarku, zašli na večeru s rodičmi. Tomáš sa vyznal, že k ich dcére má city a obľúbil si ju asi najviac. No to ho ešte čakali ďalšie dve rande – s Terezkou v Žiline a s Petranou v Bratislave.

Mirka a Tomáš si rande užili. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Petrana je presvedčená o tom, že medzi ňou a Tomášom je niečo špeciálne a všimli si to aj diváci: „Keď si aj vyberie Mirku, srdce ho ťahá k Petrane… Je to očividné…,“ napísala fanúšička na Instagrame. Tomáš sa na kamery pred ceremoniálom vyjadril, že s Petranou majú rovnaký zmysel pre humor a naozaj sa pri nej cíti veľmi prirodzene. Jeho prejav pri odovzdávaní ružičky modrookej Bratislavčanke pripomínal ľúbostné vyznanie: „Pri nikom som sa necítil tak prirodzene a tak sám sebou ako s tebou. A aj ako pár vyzeráme celkom dobre a mohli by sme toho spolu veľa dokázať.“

Tomáš sa u Petrany veľmi nenajedol. Dostal iba jednu knedľu. Zdroj: TV Markíza

