Televízia Markíza aktuálne počas piatkových večerov vysiela reality šou Ruža pre nevestu, kde si sympatický fešák Tomáš Tarr hľadá partnerku na celý život. Niekoľko potenciálnych neviest už z kola vypadlo a o brunetovu lásku tak nemá šancu ďalej bojovať. Hŕstka šťastných ešte o život po boku Tomáša bojuje. A on?

Bol nájdený na známej zoznamke Tinder! Naskytá sa tak otázka, čo to má celé znamenať? Je celá šou len fraška? Alebo, keďže je už všetko dávno natočené, so ženou, ktorú si napokon vybral mu to nevydržalo a hľadá vo vodách internetu? Pravda je niekde úplne inde. Na prítomnosť slovenského televízneho ženícha na zoznamke Tinder upozornila jedna z neviest, konkrétne Marcela. "Tomáš Tarr, takto nás podvádzaš?" zverejnila príbeh na Instagrame.