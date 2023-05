Vyradenie sexice Marcely sa neobišlo bez slzičiek. Bolo vidieť, že Tomášovi to bolo úprimne ľúto a s Marcelou si predsa len vytvoril isté puto. Fyzická príťažlivosť medzi nimi by sa dala krájať, no to podnikateľovi na sociálnych sieťach nestačilo. Na prechádzke vo vinici totiž zistil, že si vlastne nemajú čo povedať a pri Marcele sa necíti ako lovec ale ako lovená zver. Bývalá basketbalistka špúlila pery, vytŕčala zadoček, nechýbali dvojzmyselné narážky a Tomáš sa presvedčil, že toto nie je partnerka na život.

Sám sa vyjadril, že Marcela hľadá "párty boya", no on má túto epizódu už za sebou. Po dramatických vzťahoch s cudzinkami, ktoré stroskotali najmä pre rozdielnosť kultúr, by mal rád po svojom boku dievča zo Slovenska. Jeho partnerka by mala byť cieľavedomá, inteligentná, pozitívne naladená a ďalšou dôležitou vlastnosťou je pre Tomáša nadhľad a zmysel pre humor. Samozrejme nesmie chýbať ani iskra a práve tú začína cítiť pri sympatickej budúcej veterinárke Mirke, s ktorou už prebral aj možnosť spoločného života v Bangkoku. Pre televízneho ženícha je to pomerne zásadná otázka, keďže svoju životnú kapitolu v Bangkoku ešte neplánuje uzavrieť.