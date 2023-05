Šou odpálilo rande na východe so sympatickou veterinárkou Mirkou. Jej rodičia Betka a Miro si Tomáša najskôr preklepli. Najmä mamine sa nepozdávalo, ako môže mať Tomáš reálne rád 3 dievčatá, keď iskra preskočí len medzi dvomi ľuďmi a nie je možné, aby preskočila medzi viacerými.

Mirka a Tomáš si rande užili. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Tomáš z toho vykľučkoval majstrovsky a Betku dokázal uchlácholiť: „Bála som sa, že bude namyslený, ale vôbec to nie je pravda, je to sympatický mladý muž, zhovorčivý, úprimný, vie čo chce… Veľmi sa mi páči, musím povedať. Myslím si, že Tomáš by zapadol do rodiny a mám pocit, že by to bol veľmi dobrý partner pre moju dcéru.“ Tomáš sa vyznal, že k Mirke má city a vyzdvihol jej cieľavedomosť, pracovitosť a ambicióznosť, čím sa odlišuje od iných dievčat. Mama Betka sa však nenechala opiť rožkom a rovno sa ho spýtala, ako si ich spoločné fungovanie predstavuje ďalej, keďže Tomáš žije v Thajsku. „Samozrejme, viem, že nemôže ísť hneď preč, ale ja si myslím, že keď sa niekto niekomu páči a keď sa ľúbia, tak sa vždy nájde riešenie," upokojil ju nádejný zať.

Mirkina mama Betka si nenechala ujsť možnosť vyspovedať nádejného zaťa. Zdroj: TV Markíza

Otcovi Mirovi sa Tomáš zveril, že Mirku si obľúbil asi najviac. Miro bol vo vyjadreniach opatrný, no optimistický: „V prvom rade je to rozhodnutie mojej dcéry, ale doteraz mala dve priority a teraz začínaš byť ďalšou.“ Napriek všetkému si však Miro myslí, že je príliš skoro na akékoľvek závery.