V Ruži pre nevestu to začalo poriadne vrieť. V poslednej epizóde sa dievčatá do krvi pohádali a rozpútali hotové peklo. Po nekonečných hádkach, intrigách a vzájomných obviňovaniach skončil Tomáš u Priscilly v spálni. Potreboval si na chvíľu oddýchnuť od cirkusu a práve u pokojnej Priscilly našiel pokoj.

Kamarátstvo medzi Terezou a Petranou sa skončilo a aj Mirka zo seba konečne dostala všetko, čo ju ťažilo na duši a dlho to zadržiavala. Tomáša z toho všetkého očividne rozbolela hlava a po emocionálnom masakri sa potreboval trochu upokojiť. A kto ho vždy najviac rozosmeje? No predsa Priscilla! Zašiel tak za ňou do spálne.

Priscilla Petrane vykričala, že pred šou si Tomáša prelustrovala a všetko si o ňom naštudovala. Zdroj: TV Markíza

Markíza zverejnila video, v ktorom kamery odhalili, čo sa tam medzi nimi ešte udialo a diváci to na obrazovkách nemali možnosť vidieť. Moderátorka online šou Bez ruže Katarína Becca Balážiová trefne vyhlásila: "Ja som v živote nikdy nič podobné nevidela. Mne normálne že odpojilo všetky poistky," okomentovala drsnú epizódu.

Tomášova udobrovacia odysea skončila u Priscilly. "Fakt mi je ťa ľúto," povedala Tomášovi Priscilla. Práve ona mu na ich ďalšom rande povedala ako prvá, že je ZAĽÚBENÁ. Bude medzi nimi niečo viac?

Čo jej v spálni Tomáš porozprával? TOTO nemohli vidieť a počuť ani diváci, zábery zo spálne ukázali až v aftershow Bez ruže.