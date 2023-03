Po dlhých rokoch sa na obrazovky TV Markíza vrátil celosvetovo úspešný formát The Bachelor, v ktorom jeden šťastný muž dostane príležitosť nájsť ženu svojich snov – a možno aj budúcu nevestu. Spomedzi 18 krások si tentoraz svoju vyvolenú vyberá sympatický 29-ročný Tomáš Tarr. Jeho priezvisko síce pôsobí exoticky, no Tomáš je Slovák ako repa. Sexi bradáč pochádza zo Štúrova a v mladosti sa venoval modelingu. Ten jeho kroky zavial do ďalekej Číny, kde sa začalo jeho veľké ázijské dobrodružstvo. Jeden z jeho modelingových kontraktov ho zaviedol do Bangkoku a Tomáš si toto rušné mesto rýchlo zamiloval. „Hneď ako som sem prišiel, povedal som si, že tu chcem žiť. Milujem pestrosť a tú rôznorodosť na jednom mieste. Za jediný večer tu dokážete stretnúť kopu inšpiratívnych a vplyvných ľudí. Páči sa mi aj to, že všetci tu sú pozitívne naladení. Moje začiatky v Thajsku však neboli jednoduché. Krátko po príchode som mal nehodu na motocykli. Bol som celý dokaličený, a keďže som nemohol pracovať, veľmi rýchlo mi dochádzali peniaze. Bolo to ťažké obdobie. Aj keď ma rodičia volali späť domov, tvrdohlavo som odmietal a ostal som. Začal som pracovať v jednom z najväčších klubov v Bangkoku ako promotér a manažér. Rýchlo som tak začal spoznávať ľudí a zbierať dôležité kontakty. Dnes podnikám v kreatívnom biznise. Mám kontrakty s veľkými ázijskými značkami. Spravujem online obchody a venujem sa aj koučingu na sociálnych sieťach,“ vysvetľuje svoje podnikanie Tomáš, ktorý má na sieti Tik-Tok viac ako milión fanúšikov, o čom napísal aj portál Eva. Vďaka svojej práci sa už stretol aj s hviezdami svetového formátu. „Šiel som napríklad vo výťahu s Leonardom DiCapriom, keď prišiel do klubu, v ktorom som pracoval. Zdal sa mi povedomý, ale v baretke som ho hneď nespoznal. Uvedomil som si, kto to je, až keď sme vystupovali a pozdravil ma slovami: Ahoj, ja som Leo. Okrem neho som však spoznal Mika Tysona, speváka Jasona Derula či rapera Wiza Khalifu,“ dodal.

Tomáš Tarr Zdroj: TV Markíza

Cudzinky sú síce podľa Tomáša krásne ženy, no na exotické krásky už zanevrel. „Nájsť si partnerku, ktorá je na mentálnej úrovni, ako ste vy, je náročné. Keďže žijem v Bangkoku už dlho, mal som niekoľko neúspešných vzťahov. Ľudia tu inak zmýšľajú a majú inú kultúru. Nie je teda náročné nájsť si tu partnerku, ale je náročné nájsť si plnohodnotnú partnerku,“ vysvetľuje Tomáš, ktorý dopĺňa, že Thajčanky letia na Európanov ako včely na med. „Mal som v Thajsku tri vzťahy. V tejto krajine však nie je tajomstvom, že ich rodičia odmala vychovávajú a tlačia, aby si našli cudzinca, ktorý ich zabezpečí a odídu s ním za lepším životom. Zaujímavé je, že sa tým ani netaja.“ Lásku sa aj preto rozhodol hľadať vo svojej rodnej krajine. Aj tu však počíta s tým, že môže natrafiť na potenciálnu nevestu, ktorá viac ako po jeho srdci bude túžiť po jeho bankovom účte.