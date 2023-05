Do finále Ruže pre nevestu sa dostali Petrana a Mirka. Tesne pred jeho bránami skončila potetovaná Tereza, ktorá Tomášovo rozhodnutie vzala mimoriadne ťažko, píše Plus JEDEN DEŇ. Diváci si však všimli jednu zásadnú vec.

Istotne si pamätáte na časť, keď Tomáš Tarr poslal domov sexi Marcelu, ktorá ho od prvej chvíle najviac priťahovala. Kým nasadla do auta, sedel s ňou na gauči, objímal ju a plakal ako malý chlapec. Pri rozlúčke jej dal vášnivý bozk a neustále opakoval, že to bolo pre neho to najťažšie rozhodnutie. Ešte aj hodnú chvíľu ako odišla, sa s plačom prechádzal sám po miestnosti a bolo mu jedno, či na neho na terase čakajú zvyšné nádejné nevesty. A napriek tomu, že Tereza sa dostala do top trojky, čo by malo značiť, že by k nej mal prechovávať hlbšie city ako k Marcele, pri rozlúčke s Terkou nevyronil ani slzu.



Cez plač Terka opakovala, že ju to mrzí. Zdroj: TV Markíza

„Môže mi niekto vysvetliť jednu vec? Prečo, keď vyhadzoval Marcelu, plakal ako ,želva' na rozdiel od Terezy, pri ktorej mu nevyšla ani slza? Pritom podľa všetkého by mal mať bližší vzťah s Terezou ako s Marcelou. Myslím si, že reálne chcel Marcelu, ale bol okolnosťami prinútený poslať ju domov. Pretože takto plakať chlapa sa len tak nevidí,” napísala diváčka.