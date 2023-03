Novým televíznym ženíchom, ktorý vystriedal slávneho Honzíka Novotného, je Tomáš Tarr. 29–ročný fešák, ktorý už päť rokov žije v Bangkoku, si v šou Ruža pre nevestu zo začiatku vyberal medzi 18 dievčatami. Hneď po prvej časti sa však diváci začali pýtať, či mu neprekáža, že v ponuke má až príliš veľa prerobených dievčat, píše Plus JEDEN DEŇ. A toto je jeho odpoveď!

Tomáš Tarr je 29-ročný úspešný, sympatický a krásny muž, ktorý sa rozhodol, že tú pravú si nájde na Slovensku. „Single som už viac ako tri roky a od môjho posledného vzťahu som sa sústredil iba na seba, na moju robotu a kariéru. Všetko ostatné muselo ísť bokom, pretože som na to nemal čas. Teda… Určite by na to čas bol, kebyže si ho človek chce nájsť, ale ja som neriešil nič iné ako kariéru. Kebyže mám vzťah, tak časť energie musím venovať partnerovi a ja som bol do mojej roboty tak zažratý, že som to vôbec neriešil,” prezradil pre Plus JEDEN DEŇ tesne pred začiatkom šou. >>>