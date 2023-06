Posledné rande nádejného ženícha Tomáša a krásnej krasokorčuliarky Mirky dopadlo úžasne. Najskôr si pre ňu Tomáš prichystal príjemný program plný jahôd, čokolády a romantických momentov. Dvojica sa neskôr presunula do kúpeľov a skončila spolu vo vírivke. Mirka s Tomášom sa od seba nedokázali odtrhnúť a miestami dokonca zabúdali aj na to, že sú okolo nich kamery, píše markiza.sk.

Tomáš bol prekvapený a povedal, že Mirka je oveľa vášnivejšia, ako sa mu na prvý pohľad zdalo. Obaja si spolu užili erotické chvíle vo vírivke, neodolali ani bozkom a vášnivým dotykom. Mirka mala na sebe sexi plavky, ktoré odhalili jej hriešne krivky.

Ešteže ich takto spolu nevidela žiarlivá Petrana! Tej by sa to určite nepáčilo... Sama priznala, že nechápe, ako sa Mirka mohla dostať až do finále, že si ich spoločnú budúcnosť s Tomášom absolútne nedokáže predstaviť a tiež nevie, ako medzi nimi môže fungovať chémia. Očividne sa mýlila, pozrite si tie horúce zábery!