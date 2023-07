Historicky prvú SuperStar si určite všetci dobre pamätajú, vysielala sa v roku 2004 a jedným z účastníkov bol aj Samo Tomeček. Ten sa prespieval až do finále, kde skončil v piatom kole.

Dnes sa Samo Tomeček (37) stále venuje aktívne hudbe a vidieť ho môžeme aj v televíznej relácii Milujem Slovensko, ktorej je stálym hlasom. Nezaspal na vavrínoch, ale celé roky na sebe pracoval. Ale nezabúda ani na tých, ktorí mu pritom pomáhajú. Takou osobou je pre neho i jedna žena, s ktorou spolupracuje už dlhé roky.

Je ním jeho pani učiteľka. „Uz 18 rokov spoločne, Lukrécia, všetko len to najlepšie k vaším dnešným 80-tym narodeninám. Ďakujem vám za všetko, čo ste ma naučili, čo ma ešte naučíte. Vážim si váš čas, vaše priateľstvo, dôveru, lásku, porozumenie, ktoré ste mi venovali. Je to to najviac, čo som mohol dostať, naozaj úprimne vám za všetko nesmierne ďakujem, bez vás by som dnes nevedel spievať, možno by som uz ani nespieval. Zo srdca váš Samko“ vyznal sa úprimne krásnymi slovami k pani učiteľke.