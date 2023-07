Spomínate si na tanečnú partnerku Jána Koleníka? TAKTO si žije Vanda POLÁKOVÁ za veľkou mlákou

Čo ma nabíja energiou?

Mám rada wellness, saunu, masáže, relax je pre mňa aj obyčajná manikúra a pedikúra, ale aj starostlivosť o pleť a celé telo. A potom rada chodím na prechádzky do mesta, ale aj po krásnych záhradách v okolí, kde bývam, alebo do prírody na túru.

Ako sa stravujem

Snažím sa stravovať čo najzdravšie, nemám rada príliš mastné a vyprážané jedlá. Rada varím, keď mám čas a som doma. Mám rada ryby, mäso a zeleninu, ale raz za čas nepohrdnem ani zákuskom alebo dobrou pizzou, ktorá je za odmenu. Taktiež milujem dobrú čerstvú avokádovú hrianku. Ráno nesmie chýbať káva a v lete milujem ovocie, najmä červený melón a čerešne.

Čo mám na tanci najradšej

Prípravu, trénovanie danej choreografie, ale najmä samotné vystúpenie. Milujem ten pocit, keď sa divákom predstavenie a tanec páčia, teda divákovu spätnú väzbu. To mi dáva neskutočnú energiu. A ako sa celé telo dobre cíti po výkone, po tanci.

Fit denník Vandy Polákovej Zdroj: archív Vandy Polákovej

Najväčšia životná výzva

Tých je asi viac. Stále sa zdokonaľovať v tanci, udržiavať sa fit a byť zdravá fyzicky, psychicky a nestrácať optimizmus a zdravý pohľad na svet. Stále sa snažiť inšpirovať samu seba, ale aj okolie.

Ako sa udržiavam fit

Väčšinou tancom, samozrejme, ale priznám sa, že chodím aj do fitka a na jogu, ale neposilňujem zdvíhaním činiek. Veľmi rada robím strečing, to môjmu telu pomáha, no aj tie prechádzky, samozrejme, patria k udržiavaniu kondičky. Považujem sa za dosť aktívny typ človeka. (Úsmev.)