V poradí 8. epizódu šou odštartovalo rande vo vinici s päticou dievčat, pri ktorom mali pričuchnúť k výrobe vína, no veľmi to nezaváňalo ani prácou ani romantikou. Skôr zachraňovaním si vlastnej kože pred vypadnutím! Diana sa snažila Tomáša presvedčiť o svojom východniarskom temperamente, ktorý on nie a nie objaviť, tajomná kráska Virgínia pokračovala vo svojom vyhýbavom správaní. Petrana síce Tomáša pobozkala, až to mľasklo, no bohvieakej odozvy sa nedočkala, zatiaľčo Tereza rande doslova pretrpela. Už nejaký čas jej nerobí dobre pozerať sa na Tomášovo flirtovanie s inými. Marcela sa zase nedokázala rozprávať s Tomášom inak v dvojzmysloch, čo televízneho ženícha presvedčilo, že napriek obojstrannej fyzickej príťažlivosti si veľmi nemajú čo povedať a rozhodol sa Macu poslať domov. Počas emotívneho odchodu to bola nakoniec Marcela, ktorá utešovala rozcíteného Tomáša.

Počas rande vo vinici Tomáš postupne vyspovedal všetky dievčatá. Zdroj: TV Markíza

Sladkou náplasťou na Tomiho rany však bolo tajné romantické rande s Mirkou. Milovníčku zvieratiek nemohol potešiť viac ako vychádzkou na koňoch. Mladá veterinárka sa chopila príležitosti ukázať, čo v nej je. V prvom rade sa uistila, že Tomáš spĺňa jej vysoké štandardy na chlapa a potom vložila energiu do toho, aby ho presvedčila, že je presne takou ženou, akú Tomáš hľadá: cieľavedomá, silná a sexi.