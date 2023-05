Zuzana Plačková dovolenkovala v jednej z najobľúbenejších turistických destinácii. To by ale nebola ona, keby si nedopriala to najlepšie, a tak sa rozhodla objednať ubytovanie priamo pri najznámejšej turistickej atrakcii. Fontána di Trevi je známa svojou históriou a influencerka si chcela dopriať výhľad, na aký sa nezabúda, o čom napísal aj portál Eva.sk.

Apartmán, v ktorom bola aj s rodinkou ubytovaná stál rozhodne zato. Krásny interiér aj neopísateľný výhľad ale nie sú zadarmo a za jednu noc tu zaplatíte aj 2 400€, čo je naozaj obrovská suma!