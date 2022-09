Svet sa v pondelok naposledy rozlúčil s najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou Alžbetou II. Štátny pohreb, ktorý sa konal vo Westminsterskom opátstve sledovali milióny divákov.

Pohreb kráľovnej Alžbety II. bol prvým štátnym pohrebom za takmer 60 rokov. Ako posledný ho mal v roku 1965 premiér z druhej svetovej vojny Winston Churchill. Spojené kráľovstvo včera ukončilo 70-ročnú éru svojich dejín a pohreb kráľovnej sa stal historickou udalosťou, ktorú mohla verejnosť sledovať prvýkrát v dejinách, píše Pluska.

Pozrite si fotografie z pohrebu v našej galérii.

Ako býva zvykom, na obrade rozžehnania s telom panovníka lord komorník prelomí palicu, ktorá je symbolom jeho postavenia. Inak to nebolo ani na pohrebe kráľovnej Alžbety II. Vo windsorskej kaplnke sv. Juraja pristúpil k rakve kráľovnin osobný komorník Andrew Parker, ktorý prelomil svoju paličku a položil ju na rakvu. Následne rakvu spustili do kráľovskej krypty, pričom v miestnosti sa rozoznela hymna. Ide o dlhoročnú tradíciu, ktorú široká verejnosť nemohla nikdy predtým vidieť na vlastné oči.

Hádam každý, kto sledoval pohreb Alžbety II. si všimol korunu, ktorá bola uložená na jej rakve. Tá bola zhotovená pre korunováciu Alžbetinho otca kráľa Juraja VI. roku 1937 na zákazku spoločnosťou Garrard & Co. V roku 1935 koruna prešla úpravami, najmä znížením o 25 milimetrov. Na korune sa týči 2 868 diamantov, 273 perál, 17 zafírov, 11 smaragdov a 5 rubínov.

Zaujímavosťou je, že kráľovské klenoty vrátane koruny boli k rakve priskrutkované. Kráľovská rodina sa chcela vyhnúť trapasu, ktorý sa udial na pohrebe Alžbetinho starého otca kráľa Georga V. Vtedy totiž z rakvy spadol do žľabu maltský kríž. Dedič trónu Edward VIII. To považoval za zlé znamenie. Ako všetci dobre vedia, po roku abdikoval. Žeby bol pád kráľovského klenotu z rakvy naozaj zlou predzvesťou? Tak či onak, tentoraz nenechali nič na náhodu.

Truhlu s Alžbetou zakrývala kráľovská štandarda. Na fialovom vankúši bola postavená imperiálna koruna, ktorú mala Alžbeta II. pri korunovácii v roku 1953. Zdroj: WPA Pool

Kráľovná si klenoty do hrobu nezobrala so sebou. Korunný klenotník po obrade sňal korunu, jablko a žezlo z rakvy a boli vrátené do londýnskeho Toweru, kde počkajú na slávnostnú korunováciu kráľa Charlesa III.

Na snímke rakva s pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., položená na štátnej lafete kráľovského námorníctva ťahanej námorníkmi, počas smútočného sprievodu popod Wellingtonov oblúk v Londýne. Zdroj: Martin Meissner

96 úderov

Po prvom obrade vo Westminsterskom opátstve preniesol sprievod kráľovskú rakvu na lafete k Wellingtonovmu oblúku, pričom ceremóniu sprevádzali údery zvonu z Big Benu. Na počesť kráľovnej udrel zvon presne 96-krát, každú minútu jeden úder. Tento počet nie je náhodný, odzrkadľuje dožitý vek Alžbety II.

Osobný gajdoš

Štátny pohreb vo Westminsterskom opátstve zavŕšil osobný gajdoš kráľovnej Alžbety II., ktorého si sama vyžiadala ešte pred svojou smrťou. Na rozlúčku s drahou panovníčkou zahral pohrebnú pieseň Lament.

Neobyčajný veniec

Veniec na rakve kráľovnej Alžbety II. skrýval mnoho symbolov. Na žiadosť kráľa Charlesa III. obsahoval kvety a zeleň zo záhrad Buckinghamského paláca a Clarence House. Najväčšou zaujímavosťou je, že vetvičky myrty, ktoré v sebe veniec ukrýval vyrástli z vetvičky, ktorú mala samotná kráľovná v svadobnej kytici. Tento element mal symbolizovať šťastné manželstvo.

Vo venci bol aj rozmarín ako symbol spomienok, ale aj lásky a vernosti. Súčasťou florálnej kompozície boli aj konáriky s listami dubu - stromu, ktorý symbolizuje silu lásky.

Svadobná fotografia Alžbety a Philipa. Zdroj: Internet

Uprostred celej tejto kompozície bola rukou písaná kartička s textom, ktorého obsah nebol oficiálne zverejnený. V médiách a na sociálnych sieťach sa však objavili tvrdenia, že na nej stálo: "In loving and devoted memory" (S láskyplnou a oddanou spomienkou) a podpis nového kráľa.

Za rakvou kráľovnej Alžbety II. kráčajú členovia kráľovskej rodiny. Zdroj: Getty Images

Hymna v novom znení

Po obrade, na ktorom sa zúčastnilo vyše 2 000 lídrov a panovníkov svetových krajín po prvý raz oficiálne zaznela hymna v novom znení „God save the King“. Kráľ Charles III. tak prvýkrát vo svojom živote hymnu nespieval. Tá je totiž určená na počesť panovníkovi a býva zvykom, že on samotný hymnu nespieva.

Kaplnka, ktorá ju spája s najdrahšími

Súkromný obrad, na ktorom sa mohla zúčastniť len kráľovská rodina sa konal vo windsorskej kaplnke sv. Juraja. Tú dala postaviť samotná Alžbeta II. v roku 1962 ako pohrebisko pre jej otca kráľa Juraja VI. V prístavbe kaplnky sú pochovaní aj jej rodičia a popol jej sestry, princeznej Margaret. Keď princ Philip zomrel, bol dočasne uložený v kráľovskom trezore kaplnky. Teraz jeho pozostatky presunuli a pripojil sa vo večnom odpočinku ku kráľovnej.

Alžbeta a Philip v mladosti. Zdroj: Getty Images

Dojímavý moment Harryho s princeznou Charlotte

Pravnúčatá kráľovnej Alžbety II. si prvýkrát v živote museli splniť náročnú kráľovskú povinnosť. O tom, že pohreb milovanej prababičky musel byť pre 7-ročnú Charlotte a 9-ročného Georga náročnou skúškou niet pochýb. Našťastie mali oporu vo svojej mamičke Kate. Ani princ Harry ale nezostal pozadu a poskytol im pomoc, keď to potrebovali. Charlotte sa totiž počas obradu na strýka zadívala, on jej pohľad zachytil a usmial sa na ňu. Zdá sa, že aj keď sa veľmi nevídajú, stále je to skrátka rodina.

Tri obrady

Pohreb panovníka zvyčajne býva veľkou udalosťou, na ktorú dohliada obrovské množstvo policajtov i vojakov. S kráľovnou Alžbetou II. sa hostia rozlúčili až na troch obradoch. Prvý, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2 000 hostí sa konal vo Westminsterskom opátstve. Obrad mohla naživo sledovať aj verejnosť.

Na druhý obrad v kaplnke sv. Juraja prišlo 800 členov kráľovskej rodiny. Bohoslužba zahŕňala tradície symbolizujúce koniec vlády Alžbety II. Nakoniec rakvu vložili do kráľovskej hrobky. Tretí obrad bol už pre oči verejnosti nedostupný. Za účasti rodinných príslušníkov bolo telo kráľovnej Alžbety II. uložené k jej manželovi princovi Philipovi.

Zranená Camilla

Na pohrebe kráľovnej Alžbety II. sa zúčastnila aj kráľovná manželka Camilla aj napriek tomu, že mala zlomený palec na nohe. Každý krok pre ňu znamenal veľkú bolesť.

Pohreb kráľovnej Alžbety II. Zdroj: Getty Images

Rozlúčili sa s ňou aj štvornohí priatelia

Zosnulú panovníčku prišli vyprevadiť aj jej štvornohí priatelia. Kráľovná Alžbeta II. bola známa svojou láskou ku psom i ku koňom. Zamestnanci hradu na nádvorí priviedli psy corgi, plemeno, ktoré Alžbeta II. chovala celý život. Pred hradom bol tiež kráľovnin poník Emma. Aj on sa tak bol so svojou pani naposledy rozlúčiť.

Na snímke psi plemena corgi Muick a Sandy čakajú na rakvu s pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Zdroj: Getty Images

Kráľovnin poník Emma (vpravo) stojí počas prevozu rakvy s pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. do Windsorského hradu. Zdroj: Aaron Chown

Kráľovnin poník Emma (vpravo) sa naposledy rozlúčil s Alžbetou II. Zdroj: Aaron Chown

Kolapsy vojakov

Pohreb kráľovnej Alžbety II. bol pre mnohých náročný nielen psychicky, ale aj fyzicky. Nejeden vojak počas svojej služby skolaboval.

Počas kráľovninho pohrebu odniesli na nosidlách policajta, ktorý v službe skolaboval. Zdroj: Getty Images

Potupa Meghan

Pozorné oči divákov si mohli počas pondelkového pohrebu všimnúť, že vojvodkyňu zo Sussexu Meghan takmer vôbec nebolo vidieť. Živý prenos z Westminsterského opátstva odhalil, že bola spolu s princom Harrym schovaná v kúte a navyše ju celý čas zakrývala svieca. Ktovie, či išlo o náhodu alebo zámer kráľovskej rodiny.

