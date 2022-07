Emily Ratajkowski má božskú figúru, bez diskusie. Na svoj instagramový profil často uverejňuje polonahé, až celkom nahé fotografie, nie len z profesionálnych fotení, ale aj zábery, ktoré si spravila sama doma. Presne tak sa stalo teraz, mohla to byť nevinná fotografia so psom na koberci, teda až vtedy, ak by tam topmodelka neležala úplne nahá. Vidno jej naozaj všetko!

Emily sleduje bez mála viac ako dvadsať miliónov sledovateľov, záber mal obrovský úspech, dostal až dva milióny likeov. Čo poviete na dvojicu Emily a jej pes? Nie je to už trochu moc?

FOTOGRAFIU KOMPLETNE NAHEJ EMILY RATAJKOWSKI NÁJDETE V GALÉRII