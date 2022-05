Kristína si na sociálnych sieťach vybudovala slušnú fanúšikovskú základňu, ktorú pravidelne informuje o svojom živote. Najnovšie ukázala tváričku svojho syna, píše Wanda. Kristína Tormová je trojnásobnou mamou a materstvo si užíva plnými dúškami. Svoje dve dcérky a synčeka miluje nadovšetko, no rozhodne nepatrí k ženám, ktoré by obsedeli doma a vychutnávali si ničnerobenie. Možno aj to je dôvod, prečo sa popri deťoch venuje aj práci, ktorá ju veľmi baví.

Druhý deň jesenných Bratislavských módnych dní 2018 v Refinery Gallery. Na snímke Kristína Tormová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Kristína je talentovaná herečka, zábavná stand-upistka, spisovateľka, ale aj návrhárka tričiek s vtipnými motívmi. Sú to práve jej dvojičky, ktoré stoja za návrhmi novej kolekcie tričiek. Kika sa snaží nezverejňovať tváre svojich detí, no tentokrát urobila výnimku.

