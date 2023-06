Do seriálu Mama na prenájom prichádza nová postava. A zahrá si ju Monika Horváthová, ktorá naposledy hviezdila v úspešnom seriáli Klamstvo po boku Tomáša Maštalíra!

Na tento moment čakali všetci diváci, píše markiza.sk. Do deja prichádza Martinova manželka Lucia. Ako zamotá obľúbený seriálový príbeh? "Vnímam ju najlepšie, ako sa len dá. Snažím sa nájsť si v nej hlavne to pozitívne a zisťovať v jej hĺbke, prečo konala tak ako konala," prezradila v rozhovore pre markiza.sk Monika Horváthová.

Prečo sa Lucia vracia? Chce sa rozviesť s Martinom... On už ani sám neveril, že bude s rozvodom súhlasiť a rád by to stihol pred svadbou Eda a Beáty. Všetko však bude oveľa komplikovanejšie...