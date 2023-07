Populárna česká spevácka hviezda si svoju figúru poctivo stráži. Veď za celú svoju dlhú kariéru nemala na sebe nikdy ani len gram tuku navyše. Alebo jej tak dobre trávi? „Povedala by som, že aj jedno aj druhé. Neodopieram si jedlo, ale ani sa neprejedám. Pochutnám si rada na pečenej kačici, sviečkovej na smotane, buchtách či iných kalorických bombách, no potom sa to snažím vyšportovať,“ povedala slávna speváčka, ktorej už ťahá na osemdesiatku.

Aj v tomto vysokom veku má však postavu lepšiu než oveľa mladšie ženy. „Najviac však zbožňujem tvarohové knedličky,“ prezradila. Toto jedlo je úplne jej najobľúbenejšie. Rada si ho vychutnáva aj s dobrým domácim marhuľovým džemom. „Nikdy však tieto dobroty nejedávam večer. Naposledy si doprajem niečo „hriešne“ okolo 17-tej hodiny, potom už ani hlt,“ upozornila Helena, ktorá tým vlastne vyzradila svoj recept na celoživotnú štíhlosť.