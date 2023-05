Manželka hokejistu Mariána Gáboríka, tanečnica Ivana Gáborík (36) je mamou dvoch malých dievčatiek. Bella nedávno oslávila tri roky a Leia 26.5. oslávila jeden rok. Dievčatká sa majú k svetu a rastú ako z vody, čo vidno aj na fotkách, ktoré hrdá mama pravidelne zverejňuje na svoj Instagram. O Ivane je známe, že nemá problém zverejňovať fotky zo svojho súkromia, aj keď tváričky dievčatiek s manželom nezverejňujú.

Pri nedávnej príležitosti druhej májovej nedele, teda Dňa matiek, uverejnila tri fotky. Na jednej je ona s mladšou Leiou užívajúc si veselé chvíle na Mierovom námestí v Trenčíne, druhú kde je so staršou Bellou, ktorá už je parťáčka, a tretiu, na ktorej si užíva chvíle so svojou mamou. „Význam slova MAMA sa pre mňa stal životným poslaním. A mojou túžbou je ho naplniť aspoň tak dobre, ako sa to podarilo tej mojej mamine. Vzdávam úctu všetkým matkám a materstvu,“ napísala k fotkám krásne slová.

Hoci Ivankina mamina má tmavé vlasy, je jeden poznávací znak, podľa ktorého uhádnete, že je to mama s dcérou a tým sú oči. Obe ich totiž majú výrazne modré. Všimli si to aj komentujúci, v jednom komentári napríklad stálo: „Už viem Ivka po kom máš tie krásne oči.😊" A v Ďalšom: „ Krásne oči po maminke❤️." Veď posúďte samé, fotku nájdete v našej galérii.