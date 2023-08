Dcéra legendárneho francúzskeho herca, Stella Eva Angelina Belmondo, oslávi 13. augusta už svoje dvadsiate narodeniny. Jej mamou je bývalá tanečnica a celebrita Natty Tardivel, druhá manželka herca Jeana Paula Belmonda.

Mladučkej kráske sa v tvári črtá veľká podobnosť so svojím slávnym otcom. Je Belmondovým štvrtým a najmladším potomkom. Stella sa narodila, keď mal herec 70 rokov. Dnes je magnetom pre francúzske médiá a má veľké sympatie svojich krajanov. Jej fyzický pôvab doslova bije do očí a nedávno sa krásna Stella pochválila dovolenkovou náladou.

Zdroj: Getty Images

Ukázala sa v jednodielnych plavkách z časti ponorená do vody. Nevinný pohľad prekrásnych žiarivo modrých očí, ktoré zdedila po otcovi dodal fotke zmyselný charakter. Okrem toho, Stella má dokonalú postavu modelky. Ale ona sa miesto premávania po móle, hoci na to naozaj má, vrhla na štúdium, a to konkrétne v Londýne, kde momentálne žije. Otec by bol na ňu iste nesmierne hrdý.