Hrdý trojnásobný otec Maroš Kramár sa sem-tam podelí so svojimi fanúšikmi aj fotkou svojich detí, a tak môžeme vidieť ako vyrástli. A veruže sa riadne zmenili….

Jeho synov si môžete pamätať aj z televíznej obrazovky. Starší Timur (21) stvárnil Sebastiána v seriáli Chlapi neplačú a predpovedali mu sľubnú hereckú kariéru. Po rokoch však zistil, že herectvo nie je pre neho to pravé. Jeho mladší brat a zároveň najmladší zo súrodencov, dnes pätnásť ročný Marko si v detstve zahral v seriáli Búrlivé víno.

V súčasnosti sa v umeleckej sfére pohybuje iba Marošova dcéra Tamara (23), ktorá sa venuje spevu a je veľmi talentovaná. V lete 2021 vydala svoj prvý sólový singel So Sweet a za ten získala aj ocenenie Objav roka na Radio_Head Awards. Druhý singel Hey Pretty Girl mal premiéru na rádiu BBC v programe Introducing, a stal sa tam aj piesňou dňa.

Zdroj: Michal Smrejhalchaela

Na zábere, ktorý nedávno zverejnil hrdý otec Maroš na svojom Faceboku vidno, ako veľmi jeho deti vyrástli. Syn Marko už je takmer taký vysoký ako Timur. Ten sa na chlapca, ktorého poznáme zo seriálu Chlapi neplačú už takmer nepodobá, najmä jeho účes sa zmenil. Husté vlasy si necháva dlhšieho strihu a vyzerá ako princ z niektorej rozprávky zasadenej v stredoveku a veľmi mu to pristane. O jeho srdce by zabojovala určite nejedna princezná. A z Tamry je prekrásna mladá žena, ktorá by sa iste uživila aj ako modelka. Šťastný otecko k fotke napísal: „Ľúbim vás. .“ Na koho sa podľa vás jeho deti ponášajú?